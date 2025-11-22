Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentarán este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y será transmitido por TNT Sports y HBO Max, donde los locales buscarán aprovechar la altura para asegurar su paso a semifinales.

En la ida jugada en Valparaíso, caturros y naranjas empataron 2-2, por lo que la llave está abierta para definir al que pase a la próxima fase. Además, el historial reciente muestra máxima paridad: el empate anteriormente mencionado del pasado miércoles, se suma al triunfo de Cobreloa por 2-0 en octubre, mientras que Wanderers goleó 5-1 en junio.

🕘 Cobreloa vs Santiago Wanderers en vivo, por la Liguilla del Ascenso: minuto a minuto

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final Cobreloa Sin Comenzar Agregado 2-2 Santiago Wanderers Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 2 – 2 COB 19/11/2025 COB 2 – 0 SAN 26/10/2025 SAN 5 – 1 COB 14/06/2025 SAN 2 – 0 COB 09/08/2023 COB 2 – 0 SAN 26/03/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?

El partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers se disputará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Domingo 23 de noviembre.

Domingo 23 de noviembre. 🕒 Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. 🏟 Estadio: Estadio Zorros del Desierto, Calama.

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Santiago Wanderers?

📺 TV: TNT Sports.

TNT Sports. 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs Santiago Wanderers

Árbitro: Nicolás Gamboa.

Árbitro asistente: Sebastián Pérez.

Árbitro asistente: Gabriel Ureta.

Cuarto árbitro: Jorge Osses.

VAR: Diego Flores.

AVAR: Matías Assadi.

📝 El XI de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Liguilla del Ascenso 2025

Once probable: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Rodolfo González; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma; Álex Valdés, Aldrix Jara y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

📝 El XI de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025