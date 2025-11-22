Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentarán este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y será transmitido por TNT Sports y HBO Max, donde los locales buscarán aprovechar la altura para asegurar su paso a semifinales.
En la ida jugada en Valparaíso, caturros y naranjas empataron 2-2, por lo que la llave está abierta para definir al que pase a la próxima fase. Además, el historial reciente muestra máxima paridad: el empate anteriormente mencionado del pasado miércoles, se suma al triunfo de Cobreloa por 2-0 en octubre, mientras que Wanderers goleó 5-1 en junio.
🕘 Cobreloa vs Santiago Wanderers en vivo, por la Liguilla del Ascenso: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?
El partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers se disputará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
- 🗓 Fecha: Domingo 23 de noviembre.
- 🕒 Hora: 18:00 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Zorros del Desierto, Calama.
📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Santiago Wanderers?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs Santiago Wanderers
- Árbitro: Nicolás Gamboa.
- Árbitro asistente: Sebastián Pérez.
- Árbitro asistente: Gabriel Ureta.
- Cuarto árbitro: Jorge Osses.
- VAR: Diego Flores.
- AVAR: Matías Assadi.
📝 El XI de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Liguilla del Ascenso 2025
- Once probable: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Rodolfo González; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma; Álex Valdés, Aldrix Jara y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.
📝 El XI de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025
- Once probable: Eduardo Miranda; John Salas, Sergio Felipe, Víctor González, Diego Torres; Jorge Gatica, Ricardo Parra, Leandro Navarro, Jorge Luna; Cristóbal Ponce, Ethan Espinoza y Camilo Astroza. DT: Domingo Sorace.