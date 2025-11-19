Santiago Wanderers y Cobreloa sacaron chispas con un empate 2-2 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, conseguido este miércoles en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2025.

Fue el compromiso de ida de esta llave entre dos de los equipos más grandes de la Primera B, los que tendrán su revancha el fin de semana para definir la clasificación a semifinales.

⚽ Los goles de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla de Ascenso 2025

En el final del primer tiempo llegó la apertura de la cuenta: Ethan Espinoza recibió solo, tras un extraordinario pase de Jorge Luna, y definió de gran forma para el 1-0 de Santiago Wanderers en los 45+1’.

En el complemento llegó el empate de Cobreloa a través de Álex Valdés (49’), aunque los Caturros retomaron la ventaja en los 61’ mediante un autogol de Gerardo Navarrete, después de un centro de Luna.

Los Loínos se fueron con todo por el empate después de eso, consiguiendo un tanto de Iván “Titi” Ledezma en los 73’, que fue anulado, aunque de igual manera lograron la igualdad en los 80’ merced a Agustín Heredia.

Los minutos finales estuvieron marcados por el asedio del elenco local, que buscó ansiosamente irse con un marcador favorable a la revancha en Calama, lo que no se terminó concretando.

📊 Estadísticas de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla de Ascenso 2025

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final Santiago Wanderers Sin Comenzar Cobreloa Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COB 2 – 0 SAN 26/10/2025 SAN 5 – 1 COB 14/06/2025 SAN 2 – 0 COB 09/08/2023 COB 2 – 0 SAN 26/03/2023

📅 ¿Cuándo juegan la revancha Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Liguilla de Ascenso 2025?

La vuelta de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Liguilla de Ascenso 2025 se realizará este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama, encuentro que definirá al último clasificado a semifinales de la postemporada de la Primera B.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports o TNT Sports en HBO Max, señales oficiales del fútbol chileno.

