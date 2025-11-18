Santiago Wanderers y Cobreloa se enfrentarán este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de la Primera B. El compromiso se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y promete ser uno de los duelos más atractivos de la semana.

El cuadro caturro llega con la misión de levantarse tras caer por 1-2 ante Magallanes en la última fecha de la fase regular. En tanto, Cobreloa viene en alza tras imponerse por 0-2 a Curicó Unido en Molina, resultado que reafirmó su condición de candidato al retorno a la máxima categoría.

En los últimos dos enfrentamientos entre ambos, hubo paridad en triunfos: Wanderers goleó 5-1 en junio, mientras que Cobreloa se impuso 2-0 en octubre.

🕘 Santiago Wanderers vs Cobreloa en vivo por la Liguilla del Ascenso: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Cobreloa?

El partido entre Santiago Wanderers y Cobreloa se disputará este miércoles 19 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

🗓 Fecha: Miércoles 19 de noviembre.

Miércoles 19 de noviembre. 🕒 Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. 🏟 Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Santiago Wanderers vs Cobreloa

Árbitros: Por confirmar.

📝 El XI de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025

Once probable de Santiago Wanderers: Eduardo Miranda; Luis Margas, Sergio Felipe, Víctor González, Axel Herrera; Jorge Gatica, Joaquín Silva, Leandro Navarro, Jorge Luna; Ethan Espinoza, Jhon Valladares.DT: Domingo Sorace.

📝 El XI de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Liguilla del Ascenso 2025