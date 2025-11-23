San Marcos de Arica tenía que confirmar su buena victoria en la ida como visitante, el 0 a 2 conseguido en Talca ayudó bastante a la hora de enfrentar el duelo de vuelta. este domingo a mediodía se cerró una de las llaves de la Liguilla de Ascenso y fue la confirmación del buen trabajo de los nortinos, por sobre el orden y los últimos buenos partidos de Rangers.

San Marcos deberá seguir en carrera por un lugar en el Campeonato Nacional, mientras que Erwin Durán comenzará con el trabajo de la próxima temporada.

⚽ Los goles de San Marcos vs Rangersn por la Liguilla de Ascenso 2025

En los 67′ de juego, Camilo Melivilú se convirtió en el goleador del duelo con su solitario tanto, así, los ariqueños timbraron su paso a las semifinales de la Liguila de Ascenso 2025.

📊 Estadísticas de San Marcos vs Rangers

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final San Marcos 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Agregado 3-0 Rangers Camilo Melivilu 67′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos vs Rangers?

San Marcos está en semifinales de la Liguilla de Ascenso y esperará al ganador de la llave entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Mientras que Rangers ya está de vacaciones hasta la próxima temporada.