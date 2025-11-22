San Marcos de Arica y Rangers de Talca se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por los cuartos de final de vuelta de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

A la revancha el equipo local llega con la ventaja de 2-0 obtenida en la ida gracias a los goles de Javier Rivera y Diego Plaza. Por su parte, la visita tiene la misión de revertir el marcador y no podrá contar con Matías Sandoval, quien fue expulsado en el primer tiempo del partido de ida.

⚽ San Marcos vs Rangers en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final San Marcos Sin Comenzar Agregado 2-0 Rangers Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos RAN 0 – 2 SAN 18/11/2025 SAN 3 – 0 RAN 31/10/2025 RAN 1 – 2 SAN 21/06/2025 RAN 0 – 0 SAN 24/08/2024 RAN 1 – 0 SAN 13/04/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Rangers?

San Marcos de Arica y Rangers de Talca juegan este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

📅Fecha: Domingo 23 de octubre

🕗Horario: 12:00 horas

🏟️Estadio: Carlos Dittborn (Arica)

📺 ¿Dónde ver en vivo San Marcos vs Rangers?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre San Marcos vs Rangers

Árbitro: Felipe González

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: John Calderón

Cuarto árbitro: Nicolás Pozo

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Matías Quila

🧾 El XI de San Marcos vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once: Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Javier Rivera, Guillermo Cubillos, Ítalo Müller, Franco Ledesma; Camilo Rencoret, Diego Plaza; Camilo Melivilú, Alfredo Ábalos y Marcos Camarda. DT: Germán Cavalieri.

🧾 El XI de Rangers vs San Marcos por la Primera B 2025

El probable once: José Luis Gamonal; Claudio Servetti, Miguel Sanhueza, Agustín Mora, Sebastián Acuña; Sebastián Leyton, Javier Araya, Gary Moya; Gonzalo Álvarez, Ignacio Ibáñez e Isaac Díaz. DT: Erwin Durán.