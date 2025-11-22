San Marcos de Arica y Rangers de Talca se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por los cuartos de final de vuelta de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
A la revancha el equipo local llega con la ventaja de 2-0 obtenida en la ida gracias a los goles de Javier Rivera y Diego Plaza. Por su parte, la visita tiene la misión de revertir el marcador y no podrá contar con Matías Sandoval, quien fue expulsado en el primer tiempo del partido de ida.
⚽ San Marcos vs Rangers en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Rangers?
San Marcos de Arica y Rangers de Talca juegan este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.
- 📅Fecha: Domingo 23 de octubre
- 🕗Horario: 12:00 horas
- 🏟️Estadio: Carlos Dittborn (Arica)
📺 ¿Dónde ver en vivo San Marcos vs Rangers?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre San Marcos vs Rangers
- Árbitro: Felipe González
- 1er asistente: Felipe Jara
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Nicolás Pozo
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Matías Quila
🧾 El XI de San Marcos vs Rangers por la Primera B 2025
El probable once: Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Javier Rivera, Guillermo Cubillos, Ítalo Müller, Franco Ledesma; Camilo Rencoret, Diego Plaza; Camilo Melivilú, Alfredo Ábalos y Marcos Camarda. DT: Germán Cavalieri.
🧾 El XI de Rangers vs San Marcos por la Primera B 2025
El probable once: José Luis Gamonal; Claudio Servetti, Miguel Sanhueza, Agustín Mora, Sebastián Acuña; Sebastián Leyton, Javier Araya, Gary Moya; Gonzalo Álvarez, Ignacio Ibáñez e Isaac Díaz. DT: Erwin Durán.