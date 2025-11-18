San Marcos dio un importante golpe en la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B: el elenco de Arica batió por 1-0 a Rangers a domicilio en el estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.

Los nortinos tomaron ventaja en la llave de cuartos de final de la postemporada, por lo que dan un pequeño, pero importante paso en su sueño de volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

⚽ Los goles de Rangers vs San Marcos por la Liguilla de Ascenso 2025

El encuentro tuvo un inicio accidentado: fue paralizado en los 6 minutos de juego por un gas lacrimógeno activado en las afueras del estadio, pero que escurrió hasta la cancha, manteniendo por 12 minutos detenido el juego.

En el regreso de las acciones hubo un expulsado: Matías Sandoval se ganó la roja directa en los locales, complicando la situación de Rangers, que había salido con bastante entusiasmo a tratar de buscar la apertura de la cuenta.

El primer tanto del compromiso lo anotó Javier Rivera en los 45+2’ para San Marcos de Arica, con un remate que pegó en un defensor rival y dejó sin opciones al arquero, mientras que el segundo gol llegó también en los descuentos, pero del segundo tiempo, a través de Diego Plaza (90+3’).

📊 Estadísticas de Rangers vs San Marcos por la Liguilla de Ascenso 2025

📅 ¿Cuándo juegan la revancha San Marcos vs Rangers por la Liguilla de Ascenso 2025?

La revancha de San Marcos vs Rangers por la Liguilla de Ascenso 2025 se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Carlos Dittborn, encuentro que definirá a uno de los clasificados a semifinales de la postemporada de la Primera B, con miras a subir al fútbol de honor.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports o TNT Sports en HBO Max, señales oficiales del fútbol chileno.

📲 Para saber todas las novedades de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B debes unirte y permanecer conectado al canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las noticias del fútbol y deporte nacional.