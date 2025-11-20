San Marcos está disputando la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B: el elenco de Arica ganó su primer partido contra Rangers y sigue con su sueño de volver a la máxima categoría del fútbol chileno, aunque esto se vio amenazado porque su Licencia de Clubes fue rechazada por el Órgano de Primera Instancia (OPI) al no haber presentado su memoria anual a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los nortinos apelaron a esta resolución y recibieron una respuesta en las últimas horas, por lo que el elenco santo ya sabe si es que podrá participar o no la próxima temporada de alguno de los torneos de la ANFP.

🤯 San Marcos y el resultado de su apelación para su licencia de clubes

Resulta que finalmente San Marcos finalmente tiene su Licencia de Clubes para la temporada 2026, luego de que la resolución de la Instancia de Apelación, a propósito de la subsanación de las anomalías presentadas en primera instancia.

“El Club San Marcos de Arica informa a toda nuestra hinchada, medios de comunicación y comunidad ariqueña que la ANFP ha otorgado a nuestra institución la Licencia de Clubes para la temporada 2026, tras la revisión del recurso de apelación presentado por el club”, señalaron desde el club a través de un comunicado.

“En primera instancia, la solicitud había sido rechazada de forma protocolar debido a algunos documentos y requisitos pendientes. Una vez notificada dicha observación, nuestro equipo directivo y administrativo trabajó de inmediato para completar y subsanar toda la información requerida, lo que permitió la aprobación final”, sentenció.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar San Marcos por la Liguilla de Ascenso?

San Marcos vuelve a la acción este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas ante Rangers, en la revancha de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

La ida fue 2-0 a favor de los ariqueños en Talca, por lo que tienen muchas opciones de avanzar en casa.

