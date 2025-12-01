La temporada en el fútbol chileno está cerca de llegar a su fin y los distintos equipos ya comienzan a hacer sus balances y proyectar lo que será el 2026.

En ese contexto, esta jornada se confirmó una sorpresiva noticia, puesto que un entrenador campeón durante este 2025 dejará el club con el que alcanzó el título de la Primera B.

Se trata de Cristian Muñoz, quien se proclamó con la Universidad de Concepción y consiguió el anhelado ascenso a la Primera División, pero que pese a ello, no continuará en el Campanil para buscar nuevos desafíos profesionales.

😮 El descargo de U de Conce tras la salida de Cristian Muñoz

La noticia fue confirmada por el propio elenco amarillo, que a través de un comunicado lamentó la decisión del entrenador. “Agradecemos su trabajo, compromiso y el histórico título obtenido, que siempre será parte de nuestra memoria institucional”, señaló el club.

Sin embargo, la U de Conce también lanzó un inesperado descargo, donde apuntaron contra la ‘Nona’ Muñoz. “Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes”, indicaron.

“Como club, debemos avanzar y recuperar el tiempo perdido para enfrentar con responsabilidad el importante desafío de la próxima temporada de Primera División”, agregaron.

⚽ Los números de Cristian Muñoz en la U de Conce

Cristian ‘Nona’ Muñoz fue uno de los grandes artífices del título de la Universidad de Concepción en la Primera B. Durante el 2025, el entrenador dirigió 36 partidos, en los cuales sumó 19 triunfos, 6 empates y solo 11 derrotas.

Su gran temporada le permitió al Campanil terminar el año en lo más alto, superando por tres puntos a Deportes Copiapó, elenco al que derrotó en la última fecha para quedarse con el campeonato y el ascenso a la división de honor del fútbol chileno.

La misión de los amarillos ahora es encontrar a un nuevo DT para que comande al equipo en su retorno a la Primera División.

