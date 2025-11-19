La UdeC jugará en Primera División el próximo año 2026 luego de haberse proclamado campeones del ascenso en una campaña que tuvo varios pilares en el plantel, entre ellos varios jugadores con pasado en U de Chile como Osvaldo González y algunos canteranos azules como Luis Rojas, Renato Cordero, Jeison Fuentealba o el defensor Bastián Ubal.

De hecho, Cordero y Fuentealba debiesen volver de sus préstamos a la U al término de la presente temporada, aunque es otro de los formados en el cuadro laico que expresó su gran deseo de poder volver a vestir de azul en el corto o mediano plazo.

👁️ El crack de la UdeC que espera tener su revancha en la U

Uno de los pilares de la campaña que hizo UdeC en el ascenso fue Bastián Ubal, quien formó una sólida dupla defensiva junto a Osvaldo González y, a días de haber conseguido el título de la categoría, manifestó su anhelo de poder volver al club que lo formó como jugador.

En diálogo con AS Chile, Ubal mencionó que: “Siempre miro con ansias la opción de volver al club de mis amores, como siempre lo he dicho. Lo hablaba con Osvaldo (González) el otro día, que jugar en la U es algo distinto. todos sueñan con jugar en un equipo grande de Chile, así que tengo la motivación para volver pronto”.

“Ahora soy un jugador más maduro y gracias a Dios he conseguido dar algunos pasos importantes en mi carrera. Yo siempre he sido realista y muy autocrítico. Me encantaría dar ese paso de volver a la U y de seguir creciendo. Siento que lo he hecho en todo este tiempo, desde que me fui a préstamo al Santiago Morning, después me tocó volver a la U y luego salir a Barnechea. Ahora volví a crecer gracias a la U de Conce”, añadió en la evaluación que hace de sus carrera con 23 años de edad y la intención que tiene de poder volver a defender al cuadro del Chuncho.

📊 Los números de Bastián Ubal este 2025 con la UdeC