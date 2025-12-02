La capital de la región del Biobío amaneció teñida de lila. En plena madrugada, cuando el resto de la capital regional aún dormía, los hinchas de Deportes Concepción ya se agrupaban en el centro buscando una de las últimas entradas para la final de ida de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa.

Y es que la locura por el duelo programado para este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa, generó una verdadera romería futbolera que dejó claro que el León de Collao no estará solo en la batalla. Después de agotar las entradas en línea, más de 200 fanáticos llegaron al centro de la ciudad para adquirir los tickets disponibles de forma física en una tienda penquista.

🔥 Locura nocturna en Concepción y un apoyo que no falla

Con el ánimo al máximo, pese al horario, los hinchas se organizaron “a la antigua”. Hubo cánticos, sobrecitos de café compartidos y una fila que se ordenó gracias a números entregados por los propios simpatizantes para respetar el turno. El ambiente era de fiesta total, pese a que el reloj aún no marcaba el amanecer.

Gonzalo, uno de los tantos fieles lilas, confesó a Radio Bío Bío que llegó “a las tres de la mañana con mi hijo. No alcanzamos por problemas en la página, pero confiamos en lo físico”. Otro seguidor comentó que se instaló “a las cinco de la mañana, están dando números”, reflejando el nivel de compromiso que caracteriza a la hinchada penquista.

🎉🦁 ¡A minutos! Así están los hinchas de Deportes Concepción esperando que la tienda Deportes Fifa's (Aurelio Manzano 531) venda las últimas entradas para la final contra Cobreloa. La fila llega hasta Freire con Lincoyán en el centro penquista. #MatinalSiempreJuntos pic.twitter.com/DcGo6OYOxi — Medios UdeC (@MediosUdeC) December 2, 2025

⚽ Lo que viene en la definición ante Cobreloa

La revancha está pactada para el domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa buscará hacer pesar su localía. Si la llave termina igualada en puntaje y diferencia de goles, habrá alargue de dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, definición por penales.