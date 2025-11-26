San Marcos de Arica y Cobreloa abren los fuegos en las semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B de Chile.

Los ariqueños llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Rangers de Talca. San Marcos ganó los dos partidos y recuperó la confianza que perdió en la segunda parte del torneo.

Cobreloa tuvo que batallar mucho más para alcanzar las semifinales de la Liguilla. Los de Calama igualaron 2-2 los dos partidos que jugaron frente a Santiago Wanderers y llegaron a esta instancia derrotando a los Caturros en los lanzamientos penales.

El duelo de San Marco de Arica vs Cobreloa será dirigido por el juez Franco Jiménez.

⏱️San Marcos vs Cobreloa, minuto a minuto