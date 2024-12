Partidos de hoy, jueves 12 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy jueves 12 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Europa.

En el marco de la sexta fecha de la UEFA Europa League, destacamos la visita de Galatasaray ante Malmö en Suecia en el turno de las 14:45 horas, con la opción de seguir firme en los primeros lugares de la tabla. A la misma hora, también estarán en juego partidos como Viktoria Plzen vs Manchester United, AS Roma vs Braga y PAOK vs Ferencváros.

Midtjylland será el plato fuerte en los partidos de hoy

El plato fuerte de las 17:00 horas será Porto vs Midtjylland, también por Europa League. Tanto el cuadro portugués como el elenco danés, sin el chileno Darío Osorio, necesitan la victoria para mantenerse en zona de clasificación.

Además, tendremos imperdibles como Ajax vs Lazio, Rangers vs Tottenham, Real Sociedad vs Dinamo Kiev y Olympique de Lyon vs Eintracht Frankfurt.

Salta a la cancha el Betis de Manuel Pellegrini

También jugará Real Betis visitando al Petrocub de Moldavia desde las 14:45 horas, por la quinta fecha de la Europa Conference League. El conjunto sevillano tiene 4 puntos y debe ganar para no tener complicaciones de cara a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.