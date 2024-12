Partidos de hoy, jueves 19 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy jueves 19 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Europa.

El destacado de esta jornada será Inter de Milán vs Udinese, por los octavos de final de la Coppa Italia, a contar de las 17:00 horas en el Estadio Giuseppe Meazza. Habrá que estar atentos si Alexis Sánchez vuelve a sumar minutos ante su exequipo justo el día de su cumpleaños 36.

Inter vs Udinese no es el único partido de alto nivel hoy

A las 14:00 horas Benfica se pondrá al día en su visita a CD Nacional, en duelo pendiente de la octava fecha de la liga portuguesa, donde un triunfo lo pondría a un punto de Sporting Lisboa, actual líder del torneo.

Además, a las 17:00 horas tendremos Tottenham vs Manchester United, donde se jugará el último boleto a las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra. En paralelo, Ajax visitará a SC Telstar, escuadra de la segunda división neerlandesa, en el marco de la segunda ronda de la Copa de los Países Bajos.

Juega el Real Betis de Manuel Pellegrini

Desde las 17:00 horas, será turno del Real Betis de Manuel Pellegrini quien recibirá al HJK Helsinki en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, por la última fecha de la fase de grupos de la Conference League.

A la misma hora, y por dicha competición, tendremos otros duelos como Chelsea vs Shamrock Rovers, Vitória de Guimarães vs Fiorentina y Rapid Viena vs Copenhague.