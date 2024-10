Partidos de hoy, jueves 3 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este jueves 3 de octubre hay mucha actividad en la Cartelera de Al Aire Libre donde destaca el clásico entre albos y cruzados, el estreno de las albas en la Copa Libertadores Femenina y la segunda fecha de la UEFA Europa League.

A contar de las 20:00 horas se disputará el clásico 186 entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Colo Colo vs UC copa la agenda de partidazos en Chile

El cuadro de Jorge Almirón buscará obtener los tres puntos para acercarse a la Universidad de Chile, mientras que los de Jorge Nunes deben reponer de la caída el domingo pasado ante Unión Española porque una derrota pondría en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores.

Además, arrancará la participación del equipo femenino de Colo Colo vs Olimpia de Paraguay en la Copa Libertadores Femenina.

También se pondrá al día el Torneo de Ascenso con partidos en San Bernardo y Valparaíso; y habrá acción de la Europa League con partidos como Maccabi Tel-Aviv vs. FC Midtjylland, Ferencváros vs. Tottenham y un imperdible FC Porto vs. Manchester United.