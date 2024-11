Partidos de hoy, lunes 18 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Comienza la semana y se avecinan buenos compromisos en la Cartelera Al Aire Libre de este lunes 18 de noviembre en donde contempla la Liga de las Naciones, pero no es el único certamen en disputa.

Esto porque también tendremos una nueva fecha del fútbol argentino, con interesantes cruces.

La Nations League tiene a Cristiano Ronaldo como atractivo

En el viejo continente se definen los clasificados a cuartos de final, en donde destacamos a Cristiano Ronaldo en el Croacia vs Portugal, además de Serbia vs Dinamarca, Polonia vs Escocia y España vs Suiza.

Y al otro lado de la cordillera, se avecinan duelos interesantes en el marco de la Fecha 23 de la Liga Profesionales como: Banfield vs Tigre, Platense vs Godoy Cruz y Atlético Tucumán vs Huracán.