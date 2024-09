Partidos de hoy, lunes 30 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Nueva semana a la vista y septiembre llega a su fin con un montón de compromisos imperdibles para este lunes 30 de septiembre en la Cartelera Al Aire Libre.

Arrancamos con el cierre de la Fecha 26 del Campatonato Nacional con dos encuentros. El primero de ellos se llevará a cabo a las 18:00 horas con dos elencos sedientos de triunfos y con objetivos distintos: Huachipato vs. Coquimbo Unido, donde el acerero buscará la victoria para escapar del descenso y el pirata debe afirmarse en la zona de torneos internacionales.

Mientras que, a las 20:30 horas, un interesante compromiso en La Florida: Audax Italiano vs. O'Higgins. Ambos partidos contarán con transmisión de TNT Sports Premium y la plataforma de suscripción TNT Sports en MAX.

La Cartelera Al Aire Libre trae una jornada llena de partidazos

En Argentina sigue la acción de la Fecha 16 de la Liga Profesional con tres compromisos. El primero de ellos arrancará a las 19:00 horas con Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán, luego Racing Club vs. Platense a las 21:00 horas y, quince minutos después, el pitazo inicial de Lanús vs. Gimnasia y Esgrima. Los duelos del Bicho y el Decano y la Academia ante el Calamar se podrán ver por Disney+ Premium, mientras que el Granate ante el Tripero contarán con transmisión de TyC Sports.

En Inglaterra, el Southampton de Ben Brereton Díaz verá acción en el cierre de la sexta fecha de la Premier League y buscará su primer triunfo de la competencia ante Bournemouth, a partir de las 16:00 horas y que podrás ver por ESPN y Disney+.