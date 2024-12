Partidos de hoy, martes 10 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy martes 10 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de la sexta fecha de la Liga de Campeones.

La jornada arranca a las 14:45 horas con la visita del líder Liverpool vs Girona en el Estadio Montilivi. A la misma hora se jugará Dinamo Zagreb vs Celtic.

Los partidos de hoy están marcados por la Liga de Campeones

Para el turno de las 17:00 horas, destacamos el Atalanta vs Real Madrid. El actual líder de la Serie A recibirá a un cuadro merengue en problemas, ya que de momento son los últimos clasificados a los playoffs del torneo.

También habrá un duelo clave por el boleto directo a los octavos de final como Bayer Leverkusen vs Inter de Milán.

De momento, ambos elencos se encuentran entre los ocho mejores de la UEFA Champions Leage, por lo que una victoria prácticamente evitaría una disputa de playoffs.

Europa se toma la pantalla de este martes

Los demás partidos para considerar de la Liga de Campeones son: Shakhtar Donetsk vs Bayern Múnich, Brujas vs Sporting Lisboa, RB Leipzig vs Aston Villa, Stade Brestois vs PSV Eindhoven y Red Bull Salzburgo vs PSG.

Y también les dejamos, un partido de la Championship para las 17:00 horas, donde se jugará Leeds United vs Middlesbrough.