Partidos de hoy, martes 12 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre de este martes incluye fútbol uruguayo, la Champions femenina y el arranque de la liguilla del ascenso.

La carrera por el segundo ascenso a la Primera División comenzará a las 18:00 horas con Santiago Morning vs Deportes Recoleta, para luego dar paso a Deportes Santa Cruz vs Rangers a contar de las 20:30 horas.

El fútbol femenino también enciende la jornada

En el viejo continente, se dará inicio a la tercera fecha de la Liga de Campeones Femenina con duelos como FC Barcelona vs Sankt Pölten, Juventus vs Arsenal, Manchester City vs Hammarby y Bayern Múnich vs Vålerenga.

Finalmente, en Uruguay, por la duodécima fecha del Torneo de Clausura tendremos Deportivo Maldonado vs Racing Club de Montevideo.