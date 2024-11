Partidos de hoy, miércoles 6 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre de este miércoles trae la acción de la Liga de Campeones, fútbol argentino y el Brasileirão.

La lucha por escalar posiciones en la competición de la Orejona abarca varios compromisos, entre los que se destacan: Brujas vs Aston Villa, Inter de Milán vs Arsenal, PSG vs Atlético de Madrid, Estrella Roja vs FC Barcelona y Bayern Múnich vs Benfica.

Sudamérica tiene partidazos imperdibles por TV

En Argentina, será el turno de Racing Club, Boca Juniors y River Plate para sumar unidades en la tabla. La Academia visitará a Barracas Central, el equipo Xeneixe recibirá a Godoy Cruz y el equipo de Marcelo Gallardo y Paulo Díaz será convidado al campo de Instituto.

La noche brasileña, por su parte, cerrará la Fecha 32 con dos compromisos: Cruzeiro vs Flamengo y Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro.