Partidos de hoy, sábado 28 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Arranca el último fin de semana de septiembre y te traemos estos imperdibles partidos para este sábado 28 de septiembre en la Cartelera de Al Aire Libre .

Comienza la Fecha 26 del Campeonato Nacional con dos compromisos. El primero de ellos se llevará a cabo a contar de las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar con el Everton vs. Cobreloa . Y después, a las 20:00 horas, uno de los duelos destacados del fin de semana, Colo Colo vs. Cobresal en el Estadio Monumental David Arellano de Macul.

El "Cacique" volverá a ver acción en el Campeonato Nacional tras finalizar su participación en la Copa Libertadores, y tiene que ponerse al día porque está a 10 puntos del líder, Universidad de Chile , y el triunfo se hace imprescindible para los dirigidos por Jorge. Almirón. Ambos duelos contarán con transmisión de TNT Sports Premium.

Europa copa la Cartelera Al Aire Libre con partidazos

En el viejo continente también tendrá acción este sábado. Concretamente, en la Premier League de Inglaterra, un compromiso prometedor por la sexta fecha: Newcastle vs. Manchester City a partir de las 08:30 de la mañana por ESPN ya las 11:00 de la mañana destaca el Arsenal vs. Leicester City que Podrás seguir por Disney+ Premium.

Mientras tanto, por el Calcio Italiano, el Udinese de los chilenos Damián Pizarro y Alexis Sánchez intentarán seguir firme en la parte alta de la tabla ante Inter de Milán a contar de las 10:00 de la mañana con transmisión de ESPN 4.

El plato fuerte del fin de semana se vivirá en Alemania con el choque entre el líder y el último campeón, Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen a partir de las 13:30 horas que sólo podrás ver por Disney+ Premium.

Otros compromisos destacados para la tarde son: CA Osasuna vs. FC Barcelona desde las 16:00 horas con transmisión de DSports, en Brasil habrá un imperdible *Palmeiras vs. Atlético Mineiro* a las 18:30 horas que irá por Mega 2 y ya Para las 20:00 horas, en Argentina tendremos Belgrano vs. Boca Juniors por las pantallas de ESPN.