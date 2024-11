Partidos de hoy, viernes 29 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Se aproxima el fin de semana y para este viernes hay un montón de partidos en la Cartelera Al Aire Libre.

El puntapié inicial se dará desde a las 11:40 horas y que mejor que aguardar la hora de almuerzo con Al Nassr, el cuadro de Cristiano Ronaldo, frente a Damac Club.

Cristiano Ronaldo sale a romper su propia marca en el fútbol

En el viejo continente, mucha acción en diversas localidades para disfrutar de duelos como: Stade de Reims vs Racing Club de Lens, Cagliari vs Hellas Verona, RCD Mallorca vs Valencia CF y Brighton vs Southampton.

Además, jugarán las vigentes campeonas del mundo y de Europa, la selección de España recibirá a Corea del Sur.

Para el cierre, la liga argentina entra en su recta final, abrirá la fecha con San Lorenzo vs Belgrano a las 19:00 horas en el Nuevo Gasómetro y Estudiantes de La Plata vs River Plate desde las 21:00 horas en UNO.