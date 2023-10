Juan Pablo Abarzúa y el descenso: Disculpas a toda la gente de Puerto Montt, nos levantaremos

El volante Juan Pablo Abarzúa, referente de Deportes Puerto Montt, habló tras el descenso desde Primera B a Segunda Profesional, con sentidas palabras dedicadas a la hinchada de los "hijos del temporal".

"¿Qué puedo decir? Disculpas a toda la gente que estuvo acá, que nos apoyó durante el año pese a nuestra campaña; pedirle las disculpas correspondientes. Tratamos de dejar todo en cancha, respondimos, pero hoy ya no dependía de nosotros", dijo tras el partido a TNT Sports.

"Las palabras sobran en este momento. Duele, porque quiero a este club. He vivido momentos de alegría y tristeza... Nos vamos a levantar como cada sureño, como cada persona de esfuerzo que está en Puerto Montt".

"Tenemos que levantarnos una vez más. Nos costó salir de esa división (Segunda), es muy difícil. Si no sales campeón no te pesca nadie, me tocó serlo", añadió, recordando el título 2014/15 del tercer torneo nacional que selló su vuelta a Primera B.

"Vivimos años felices y hoy volvimos a caer en la tristeza, por nosotros, por la gente que vino, por nuestras familias que se la bancaron todo el año también. Disculpa a toda la gente de Puerto Montt", continuó al borde de las lágrimas.

"Son las cosas que tiene este deporte, te da más tristezas que alegrías. Sufres más de lo que vives de buena forma. Estamos hechos para esto, somos personas resilientes, tenemos que levantarnos una vez más".

Por diferencia de gol, pese a vencer a Unión San Felipe, Puerto Montt perdió la categoría y dejó atrás nueve años y medio en el fútbol de ascenso.