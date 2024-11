Palestino se frota las manos: Racing hará uso de la millonaria opción de compra por Maximiliano Salas

De goleador en Palestino a figura en Racing. Maximiliano Salas vive un sueño en 'La Academia', donde su gran rendimiento lo llevó a levantar la Copa Sudamericana 2024 esta temporada y el club argentino va con todo a comprarle el pase a los 'Árabes'.

Salas, delantero argentino de 26 años, sigue cosechando éxitos con Racing, tras su importante paso por La Cisterna. En su primer año en el cuadro trasandino, se convirtió en titular indiscutido y fue pieza clave en el título de la Sudamericana.

El atacante llegó a Racing Club tras su gran actuación en Chile, donde marcó 37 goles con el 'Tino Tino' entre 2022 y 2023. Este rendimiento impresionó a Gustavo Costas, quien lo pidió para reforzar a Racing. Ahora, Salas es uno de los pilares del equipo.

A pesar de los rumores sobre su posible regreso al fútbol chileno, su futuro está en Argentina. Racing ejercerá la opción de compra por 1.8 millones de dólares, quedándose con el 80% del pase de Salas, quien firmará hasta diciembre de 2026.

Este 2024 ha sido un año espectacular para Salas, quien jugó 48 partidos, de los cuales 37 fueron como titular, anotando 8 goles. Junto a Adrián 'Maravilla' Martínez, formó una dupla letal en el ataque de la 'Academia'.

🔝🔵⚪ Maximiliano Salas, one of the stars of @RacingClub's CONMEBOL #Sudamericana title-winning campaign! 🏆 pic.twitter.com/EzhYCcPTud