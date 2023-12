Maximiliano Salas en arribo a Racing: Que el hincha esté tranquilo, yo hablo dentro de la cancha

El exdelantero de Palestino, hoy flamante jugador de Racing de Avellaneda, Maximiliano Salas, comentó su arribo al cuadro argentino, y se refirió a las cualidades que mostrará en el cuadro de la Academia.

"Estoy feliz de llegar a un club grande de Argentina. Hablé poco con Costas pero él ya me conoce. Que el hincha de Racing se quede tranquilo yo hablo adentro de la cancha", dijo Salas a ESPN.

"Me gusta moverme por todo el frente del ataque, me gusta presionar a los centrales, me gusta ir delante", añadió.

Salas dijo que será una dura competencia: "Con el que me toque jugar o a quien le toque entrar hará una linda competencia para todo el grupo, para todos los nueve", expresó.