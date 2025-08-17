Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Coquimbo Unido vence a Everton y se acerca a un histórico título del Campeonato Nacional

En un duelo cerrado que se jugó en el norte, Coquimbo Unido sigue sacando chapa de campeón y Everton no puede despegar.

Foto: Photosport Coquimbo Unido vence a Everton y se acerca a un histórico título del Campeonato Nacional
Sebastián Díaz Iturrieta
En el cierre de la fecha 20, Coquimbo Unido sigue sumando los puntos necesarios para escaparse en el liderato y asegurar el inédito título del Campeonato Nacional. En su estadio lograron doblegar a un Everton que no consigue regularidad y sigue pendiente de la zona de descenso.

En el complemento cayeron los goles, a los 50' Manuel Fernández abrió la cuenta para el Pirata, el empate caería en el 59', luego que Sebastián Sosa Sánchez cambiara un penal por gol. Pero el desnivel cayó con Matías Palavecino en el 68' para la victoria coquimbana.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
