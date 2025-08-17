Coquimbo Unido vence a Everton y se acerca a un histórico título del Campeonato Nacional

En el cierre de la fecha 20, Coquimbo Unido sigue sumando los puntos necesarios para escaparse en el liderato y asegurar el inédito título del Campeonato Nacional. En su estadio lograron doblegar a un Everton que no consigue regularidad y sigue pendiente de la zona de descenso.

⚽ Los goles de Coquimbo Unido vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

En el complemento cayeron los goles, a los 50' Manuel Fernández abrió la cuenta para el Pirata, el empate caería en el 59', luego que Sebastián Sosa Sánchez cambiara un penal por gol. Pero el desnivel cayó con Matías Palavecino en el 68' para la victoria coquimbana.

📑 Resumen Coquimbo Unido vs Everton

📈 Estadísticas Coquimbo Unido vs Everton

📅 Próximos partidos de Coquimbo Unido y Everton