Colo Colo tiene por fin una buena noticia: el Cacique aseguró a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026, en la que solo tendrán los desafíos locales del Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

El Cacique tiene confirmado el arribo de un futbolista que buscó arduamente en los últimos días y quien llega a cubrir una posición que quedó descubierta tras las primeras salidas del plantel 2025.

🆕 ¿Quién es el primer refuerzo de Colo Colo?

Se trata de Matías Fernández Cordero, lateral derecho chileno que militaba hasta ahora en Independiente del Valle de Ecuador, y quien podrá suplir las partidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Según dio a conocer el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, el trato ya está hecho y firmará por un año con la posibilidad de extender por uno más, después de salir libre de su anterior equipo.

❓ ¿Quién es Matías Fernández Cordero, el nuevo refuerzo de Colo Colo?

Lo primero que llama la atención de este jugador es el alcance de nombre con el ídolo del club Matías Fernández, por lo que nos referiremos a él también con su segundo apellido Cordero. Se trata de un marcador de punta nacional que desde 2022 jugó en Independiente del Valle con gran éxito.

En el elenco ecuatoriano conquistó 5 títulos: Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Liga Ecuatoriana, Copa de Ecuador y Supercopa de Ecuador, siendo protagonista en la mayoría de ellos, por lo que no estamos hablando de cualquier jugador.

Su carrera comenzó en Santiago Wanderers, elenco con el que también tiene dos coronas obtenidas: Copa Chile y Primera B, mientras que su otra experiencia en Chile fue en Unión La Calera.

Junto con esto, tiene un partido en la Selección Chilena: el 2-0 ante Perú en la era de Eduardo Berizzo, pero después no pudo afianzarse en el equipo.

📲 Todas las noticias de Colo Colo y su mercado de fichajes las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las informaciones del fútbol y deporte nacional.