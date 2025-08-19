Álvarez apuesta por uno de sus refuerzos: la gran sorpresa de U de Chile para medirse a Independiente

La lluvia de Buenos Aires no impidió que Universidad de Chile realizara su última práctica antes del duelo decisivo ante Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules entrenaron bajo las órdenes de Gustavo Álvarez, quien definió al equipo que saltará a la cancha en busca de la clasificación en el estadio Libertadores de América. Con Israel Poblete como gran ausente producto de una lesión muscular, el entrenador de la U ya escogió a su reemplazante, el que dejó sorprendido a más de un hincha.

⚽ La gran sorpresa de U de Chile para medirse a Independiente

Según información de TNT Sports, la gran sorpresa del entrenamiento fue la inclusión de Sebastián Rodríguez como compañero de Charles Aránguiz en el mediocampo, desplazando a Marcelo Díaz al banco de suplentes.

Esta decisión táctica de Álvarez responde a la necesidad de cubrir la ausencia del lesionado Israel Poblete y marca una apuesta importante por el volante de 25 años que llegó a reforzar el equipo de cara a la segunda mitad del año.

🏥 Tres jugadores de U de Chile entrenaron diferenciado

De acuerdo a la misma fuente, tres jugadores clave de Universidad de Chile no trabajaron a la par del resto del plantel por situaciones puntuales, aunque se espera que sean parte del once titular ante Independiente. Gustavo Álvarez prefirió cuidarlos para evitar riesgos innecesarios.

Se trata de Franco Calderón, Javier Altamirano y Lucas Assadi, quienes tuvieron trabajos diferenciados. Su lugar en la formación fue ocupado por David Retamal, Nicolás Guerra y Leandro Fernández, respectivamente. Sin embargo, los tres futbolistas serán desde la partida frente a Independiente.

De esta forma, Universidad de Chile saltará a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en el ataque.

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 20:30

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.