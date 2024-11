Ex Tesorero de la ANFP se refirió a las posibilidades de despedir a Ricardo Gareca de la Selección Chilena

Arturo Guzmán, quien recientemente renunció como tesorero de la ANFP, destapó los problemas internos del fútbol chileno. En una entrevista, explicó la inviabilidad financiera de despedir a Ricardo Gareca, la falta de unión en la dirigencia y la necesidad urgente de separar la liga de la Federación para mejorar el sistema.

Guzmán, ex tesorero de la ANFP, dejó claro que no es viable despedir a Ricardo Gareca. La razón principal es económica: el contrato del técnico está vigente, y los costos serían demasiado altos para la Asociación. En su reciente entrevista con El Mercurio, Guzmán destacó que "Por supuesto que es financieramente inviable, por lo que hay que pagar por todo el contrato hasta fines de 2025".

Ni Elon Musk puede resolver el problema de la ANFP

Durante sus cuatro años en la ANFP, Guzmán se dio cuenta de que la entidad carece de un gobierno corporativo sólido. "Porque la ANFP carece de un funcionamiento adecuado. Es un directorio con una persona bien remunerada, Pablo Milad, y seis personas no remuneradas. Y a diferencia de los clubes donde la mayoría de los directores tienen su patrimonio comprometido, acá no, entonces el trabajo queda a expensas del tiempo y la voluntad (...) con ese esquema de funcionamiento corporativo, ni aunque estuviese Elon Musk en la presidencia de la ANFP se podría trabajar unidos"

El ex tesorero también señaló la falta de unidad en el Consejo de Presidentes de la ANFP, comparándola con el Comité Olímpico de Chile, donde las federaciones, aunque no son propietarias, trabajan más coordinadas hacia un mismo fin. "Decepcionado conmigo y de la industria. Un ejemplo: en el Comité Olímpico de Chile había 55 federaciones que más o menos remaban para el mismo lado".

"Porque no había patrimonio comprometido, no eran dueños de las federaciones. Lo que vi en el Consejo de Presidentes de la ANFP eran 33 dueños de clubes que reman cada uno para su lado, sin unión de objetivos estratégicos y de largo plazo. La prueba es que son frecuentes los juicios de los clubes contra la ANFP, contra su propio gremio", agregó.

La soledad de Pablo Milad en la ANFP

En cuanto a Pablo Milad, el presidente de la ANFP, Guzmán destacó sus cualidades personales, pero advirtió que está solo. "Tengo la mejor opinión de él, es un buen tipo, pero está muy solo. Les debe pasar a todos. Hay directores que viven en regiones, uno en Talca, otro en Calama y otro que incluso ha estado viviendo fuera de Chile. ¿Qué directorio de una empresa que administra un presupuesto de $30.000 millones puede funcionar así?".

Separar la Federación de la ANFP sí es viable

Por último, Guzmán abordó la necesidad de separar la liga de la Federación. A pesar de que algunos sostienen que no es financieramente viable, el ex tesorero cree que sí lo es. "Otro gran problema que demuestra que no hay foco. La factibilidad financiera está. Un solo ejemplo: los tres centros de entrenamiento como Pinto Durán no son de la federación, son de la ANFP, pero la federación no paga nada por esos centros".

"La gente dice que el problema de separar la ANFP de la Federación es que no hay una factibilidad financiera, por el contrario, la hay. Otra falta de visión, de buscar indicadores de gestión que den una base para separar ambas gestiones".