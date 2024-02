Gareca: Hay más rivalidad de parte de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú

Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, dio una entrevista al programa peruano "Arriba mi Gente", donde contó los motivos para aceptar la oferta de la ANFP para dirigir a la Roja y también sobre la rivalidad que existe entre ambos países.

"Tantos años allá en Perú y sé que (contra Chile) es un clásico. Transcurrido tanto tiempo, me fui hace más de un año y medio del país y ya han pasado dos cuerpos técnicos. Todo el proceso de ocho años que se tuvo en la selección, ya la selección va por el segundo cuerpo técnico. Entonces, a partir de ahí consideramos que era una oportunidad para estar trabajando en una selección. Más allá de lo clásico o el tradicional rival, nos gustó la seriedad con que nos habló Chile", expresó el adiestrador trasandino.

"Ahora que fui a Chile, me encontré con cantidad de peruanos que me desearon lo mejor. Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad de parte de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú. Por los pocos días que estuve y hablé me parece que el chileno tiene un gran cariño por el peruano", añadió.

Además, manifestó su agradecimiento a los peruanos: "Perú es un país al que debo tanto, muchísimo, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Siempre tendré palabras de agradecimiento para todo el país. La vida continúa. Así como la vida, está la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere, yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar, para la gente solo tengo palabras de agradecimiento".

También, Gareca se refirió a su salida del combinado incaico en 2022: "Es algo que tiene que contestar el presidente (de la Federación, Agustín Lozano) más que nada, el director deportivo (Juan Carlos Oblitas). Es algo que ellos tienen que contestar. La decisión fue estrictamente por las formas. Ellos entienden una manera que esa fue la manera de poder negociar y yo entendía que no era la forma de negociar. No quise saber más nada, me corrí, de una manera que no va con mi forma de ser".