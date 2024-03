Las frases destacadas de Gareca tras su primera convocatoria en la selección chilena

El entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca entregó este viernes su primera nómina para afrontar los amistosos ante Albania y Francia de este mes de marzo, y estas son 10 frases que destacaron en las palabras que expresó el estratega argentino.

La ausencia de Brereton y su manejo del español: "Lo de Ben es simplemente ver otras opciones, nada en particular. Me gustaría eso sí dentro de la conversació que tuvimos que aprenda español. El ha estado convocado desde hace dos años y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés real de estar en la selección esto es un tema importante por la convivencia y el día a día. Nos llamó la atención que no hablara porque lógicamente representa a la selección".

Sobre no considerar a Gary Medel en esta convocatoria: "Que no haya sido convocado no significa que no pueda estar en el futuro. Para estos partidos consideramos esta lista nada más, no hay nada; Gary se mantiene entre las opciones. Nadie está descartado en este proceso".

El regreso de Eduardo Vargas a la selección: "Eduardo es un jugador que me gusta. Me encanta. Me interesa verlo y conocer la situación en la cual está. Está sano, pero no es tenido en cuenta por distintas situaciones. Nosotros si lo tenemos en cuenta".

Lo que espera para los amistosos ante Albania y Francia y objetivos con la Roja: "Si preguntan a qué voy a estos partidos, a ganar, es la mentalidad en la selección. En definitiva, como objetivo máximo de lo que tenemos y me interesa es llegar de la mejor manera a Clasificatorias; está la Copa América, son compromisos oficiales e importantes, están los compromisos amistosos, y siempre hay objetivos que uno se traza como preponderantes".

El seguimiento que tienen con Arturo Vidal: "El estaba con algunas molestias, hicimos que tenga el tiempo. No quisimos llevarlo a estos amistosos porque viene arrastrando inconvenientes, siendo reemplazado. Entonces, queremos que él a través de estos problemas que viene arrastrando, logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que tienen que tener los jugadores por lo menos para que le abandone esa racha de molestias o un problema que le impida estar con normalidad".

Los motivos generales de su primera nómina: "El análisis nuestro en esta nómina es simple, queremos ver otras opciones en estos momentos y contemplar todas las situaciones. Nos contrataron para tomar decisiones y para creer lo más conveniente para la selección. Respetamos la opinión de la gente, pero lo único que les pido es que tenga confianza en los muchachos que estarán presentes".

La consideración de jugadores jóvenes para el futuro: "Hablé con personalmente con Lucas Assadi porque lo vimos con la U en el Estadio Nacional y gustó algunas cosas, con Damián Pizarro y Alexander Aravena no hemos hablado, pero están en la mira".

La decisión de volver a contar con Claudio Bravo: "Claudio es algo que particularmente siempre nos ha gustado pese a que en estos momentos está siendo suplente en Betis. Vemos la posibilidad de tenerlo en estos partidos y evaluar cómo está, en qué estado. Es la razón. Está entrenando de forma normal y yendo al banco".

La capitanía en la selección bajo su era como DT: "El capitán lo desconozco, seguramente veremos, si está Alexis Sánchez en la cancha es factible que sea él por su historia en la sealección".

Sus expectativas con la Roja: "Vengo a ganar, me contrataron para ganar y para los momentos dificiles que atraviesa la selección, si es un momento difícil, pero hace dos etapas no clasifica a un Mundial y para Chile es perjudicial, neceista estar en los primeros planos, la única misión mái es tratar de tener resultados".

