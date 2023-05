Escultora explicó la viral estatua de Gallardo: "Me pidieron específicamente exagerar esa parte"

Luego del revuelo que generó la estatua revelada por River Plate en honor a Marcelo Gallardo, Mercedes Savall, autora de la obra, salió al paso de las críticas y bromas al explicar el por qué de las proporciones de la efigie, especialmente en la zona genital.

"Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando. Pero, me pidieron específicamente que esa parte la exagere. Me lo pidió el comitente de la obra. Yo también me prendí la moto, porque esta cosa cultural del fútbol hay que expresarla de alguna manera y todo artista tiene su manera de interpretarlo", dijo en diálogo con el canal trasandino A24.

"Me gusta mucho disfrutar del pueblo y de lo popular de la hinchada, de todo ese mensaje que tiene el fútbol. Era una forma de darle un mensaje al hincha. No es algo fácil, porque es obvio que no le va a gustar a todo el mundo. Es algo natural y hay que jugársela", añadió.

El marcado bulto en la entrepierna de la representación del "Muñeco" no tardó en desatar miles de reacciones en internet, con diversso chistes de doble sentido y también dardos por la calidad en general del homenaje.