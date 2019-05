Gallardo tras ganar la Recopa con River: No sé si volveré a vivir esto en mi carrera, es muy fuerte

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, mostró su satisfacción tras ganar la Recopa Sudamericana con la "banda sangre", su décimo título desde que llegó, convirtiéndose en el estratega más ganador de la historia del club.

El "Muñeco" aseguró, tras la final ganada por 3-0 ante Athletico Paranaense, que "simplemente creo que llegué en el momento justo y me identifiqué con un grupo de gente que trabajamos juntos para transitar este camino lleno de ilusiones. No sé si voy a pasar una situación similar en mi carrera porque esto es muy fuerte".

De igual manera, no quiso autoproclamarse como el mejor DT de la historia "millonaria" y señaló que "la historia de River es demasiado grande para que uno se ponga por encima de eso. Solo me da mucha satisfacción ver feliz a la gente de River".

Además, el argentino aprovechó el momento para enviar sus dedicatorias y dijo: "No me quiero olvidar de la gente que trabaja conmigo y que son leales. Se me vienen un montón de cosas en la cabeza pero sobre todo hace cinco años cuando estábamos iniciando este proceso que había mucha expectativa e ilusión".

Finalmente, avisoró su futuro inmediato en el club, destacando que "siempre hay momentos para reflexionar, lo suelo hacer en cada final de año. Ahora a descansar un poquito, recargar pilas y volver con pilas para otra ilusión que será la Copa Libertadores de este año. Y después veremos a final de año qué es lo que pasa pero ahora quiero disfrutar esto", cerró.