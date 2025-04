Gonzalo Tapia la sigue pasando mal en River Plate y ya se habla de una posible salida

Gonzalo Tapia no atraviesa por un buen momento desde que llegó a River Plate. El atacante, formado en Universidad Católica, ha sido duramente criticado por la prensa argentina y la hinchada debido a su bajo rendimiento y escaso impacto en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

A esta difícil situación se suma una nueva mala noticia, Tapia nuevamente no fue convocado para el próximo partido de River, y en varios medios argentinos ya se especula con una posible salida del jugador chileno.

Gonzalo Tapia podría dejar River Plate

Desde el medio partidario de River La Página Millonaria ya se plantean dudas sobre el futuro de Gonzalo Tapia en el club. Todo esto tras la decisión de Marcelo Gallardo de excluirlo de la convocatoria para el duelo ante Talleres.

"Por el momento no está claro si seguirá después de junio, pero mantiene un panorama difícil", señala el citado medio. También destacan que es el segundo partido consecutivo en el que Tapia no aparece en la lista de convocados, debido principalmente a que no ha logrado convencer a Gallardo para tener más minutos en cancha.