Ronaldinho Gaucho lanza desafío a tres astros del fútbol mundial en un spot publicitario

Previo a Campeonatos Mundiales, Copas Américas o Eurocopas las marcas deportivas aprovechan de juntar a las principales figuras que auspician para promocionar sus productos y de paso materializar verdaderas sueños que albergan los seguidores de ver reunidos a los mejores del mundo.

Campañas de la marca Pepsi, Adidas o Nike comenzaron con estos spots hace un par de décadas, por allí pasaron haciendo gala de su talento Ronaldo, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham o Ronaldinho Gaucho. Este último vuelve a ser protagonista de un nuevo comercial.

'Dinho', en una campaña de Nike, juntó a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicus Junior, a quienes le lanza un desafío, mismo en el que demuestran sus capacidades con el balón y que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales con tales muestras de su calidad.

There’s something special that separates those at the top from everyone else. @Vinijr @KMbappe @erlinghaaland @10Ronaldinho



𝑨𝒘𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑴𝒂𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔.

#NikeFootball pic.twitter.com/mms7adk8w6