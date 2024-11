Ronaldinho se llenó de críticas por tremendo desaire a la selección brasileña

La figura de Ronaldinho en el mundo del fútbol y el deporte en general suele atraer los focos y la opinión por cualquier motivo en el que se le vea involucrado, pero de manera inesperada el nombre del campeón del mundo con la selección de Brasil se llenó de críticas en su propio país.

Este último martes, Brasil se enfrentó con Uruguay en el cierre de la Fecha 12 de las Clasificatorias Sudamericanas, un partido que se llevó a cabo en el Estadio Fonte Nova de Salvador.

Y, la no presencia de Ronaldinho en el coloso donde jugó la Verdeamarelha ante la Celeste de Marcelo Bielsa le valió numerosas críticas al mítico crack de FC Barcelona, AC Milan, Flamengo y PSG, entre otros equipos.

Mientras se llevaba a cabo el choque entre dos de las selecciones más poderosas de Sudamérica, Ronaldinho optó por elegir otro panorama deportivo y dejar de lado el apoyo al Scratch, en un desaire que le costó llenarse de dardos de la opinión pública.

Y es que Dinho aprovechó su estadía en Nueva York, donde se encuentra desde hace algunos días, para asistir a un partido de la NBA entre Brooklyn Nets y Charlotte Hornets, al mismo tiempo que se desarrollaba el duelo entre brasileños y uruguayos.

En una propia publicación de los Nets en redes sociales sobre la presencia de Ronaldinho en su estadio, el posteo se inundó de críticas de hinchas brasileños que no perdonaron que el extraordinario volante olvidara a su selección por un partido de básquetbol.

Fútbol legend in the building!



Welcome to @barclayscenter, @10Ronaldinho! 🤙 pic.twitter.com/R5Il4Yc1R4