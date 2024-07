Ronaldinho es protagonista del vídeo presentación de la nueva camiseta del FC Barcelona

El FC Barcelona sorprende con el lanzamiento de su nueva equipación para la temporada 2024-2025 que será conmemorativa, marcando el 125 aniversario del club, pero enfrenta problemas que retrasan su disponibilidad hasta septiembre.

La nueva camiseta rinde homenaje a sus raíces históricas. Inspirada en el diseño original de 1899, presenta una franja grana y azul en lugar de las clásicas barras. Sin embargo, debido a un error en la serigrafía relacionado con el patrocinador Spotify, las camisetas no llegarán a las tiendas hasta después del verano europeo, afectando las ventas turísticas en Cataluña.

Nike, proveedor de la equipación, diseñó inicialmente la camiseta con el logo y nombre de Spotify, pero un nuevo logo sin nombre debía ser impreso. Esta petición del principal sponsor causó retrasos significativos en la fecha de presentación, aumentando las tensiones existentes entre el club y la marca norteamericana. A pesar de esto, los jugadores lucirán la nueva indumentaria durante la pretemporada.

Los precios de las camisetas oscilan entre los 99,99 euros (unos 100 mil pesos chilenos aprox.) para la versión réplica y los 149,99 euros (150 mil) para la profesional. La campaña de lanzamiento destaca con un video protagonizado por leyendas como Ronaldinho, Andrés Iniesta, Carles Puyol, y Pau Gasol, junto a estrellas actuales como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, promocionando así la esperada nueva indumentaria 'Culé'.

