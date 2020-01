Jean Paul Pineda explicó su fichaje en San Luis: Fue una decisión familiar

El delantero nacional Jean Paul Pineda explicó el motivo de su "fichaje de un día" en Deportivo Pasto de Colombia, club que dejó para fichar por San Luis de Quillota de Primera B.

El futbolista arregló su contrato con el equipo internacional, que jugará Copa Sudamericana, pero al día siguiente fue anunciada la rescisión de su contrato y después se sumó al cuadro "canario".

"Deportivamente me convenía jugar más en Primera División de Colombia, pero hay momentos en que uno debe tomar decisiones, sobre todo por la familia. En mi última experiencia en Colombia me perdí los tres cumpleaños de mis hijos, cosas que uno no quisiera dejar pasar. Todo eso me hizo pensar", indicó el ex Atlético Bucaramanga a Las Ultimas Noticias.

"Estamos felices por la oportunidad que nos está dando San Luis", comentó para luego reconocer que recibió ofertas de otros clubes chilenos.

"También -hubo ofertas- de Primera División, pero eran lejos de Santiago y la Región de Valparaíso, donde tuve experiencia en Santiago Wanderers y La Calera, y me fue bastante bien y me sentí muy feliz", reconoció.

Sobre su fichaje en los quillotanos, aclaró que junto a su esposa, Fallon Larraguibel, "tomamos esa decisión cuando me llamó el dueño de San Luis y me ofreció un buen contrato. Lo conversé con mi señora y lo tomamos. Fue una decisión familiar".