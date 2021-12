Moisés Villarroel por su despido de Santiago Wanderers: Nadie me ha dado razones

El ex futbolista Moisés Villarroel contó que aún desconoce el motivo por el cual fue despedido de Santiago Wanderers, club en el que estaba a cargo de sus divisiones inferiores.

El también ex DT del cuadro porteño reveló a La Estrella de Valparaíso que el gerente Felipe San Martín le planteó que tenía que tomar vacaciones, según una orden que a él le dieron, pero que su respuesta fue categórica al señalar que no lo haría.

"Yo no entendía por qué, él tampoco lo sabía, le dieron una orden, le dije que no me las iba a tomar, porque salíamos el 17 de diciembre, entonces, él le informa eso a Reinaldo (Sánchez) por teléfono, y tras cortarle, Felipe me dice que me tiene que despedir", sostuvo.

"No me dieron ningún motivo. Por el finiquito me entero que es por necesidad de la empresa", continuó.

"Nadie me ha dado razones, ni Andrés Sánchez, ni Reinaldo me han dicho el por qué. Igual yo creo que mi despido tenía fecha hace tiempo, desde lo que pasó cuando tomé el primer equipo, me imagino que no me echaron en esos momentos para calmar las aguas, pero aún nadie me ha dicho la razón de mi despido, y si hay personas detrás de esto, quiero saber quiénes fueron y que se sepa por qué lo hicieron", sentenció.