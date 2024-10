Presidenta de la Corporación S. Wanderers disparó contra Reinaldo Sánchez y la S.A en medio del bochorno del club

Santiago Wanderers vive una seria crisis, la que tuvo como episodio más fuerte la no realización del partido contra Universidad de Concepción por el Campeonato Ascenso por falta de guardias de seguridad.

La empresa que presta este servicio se negó a ser parte de este encuentro por una deuda de seis meses, por lo que decidieron irse del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y el duelo fue suspendido por la Delegación Presidencial.

Presidenta de la Corporación Santiago Wanderers cargó contra Reinaldo Sánchez

Un día después del bochorno, la presidenta de la Corporación Santiago Wanderers, Angélica Escudero, conversó con nuestro sitio Al Aire Libre e hizo sus descargos contra el presidente de la Sociedad Anónima, Reinaldo Sánchez, y su directorio.

"Yo te diría que la sensación es frustración, rabia, pena, impotencia, porque uno ve cómo se está destruyendo, cómo se está desprestigiando, cómo se está dañando, algo que para nosotros, para los hinchas wanderinos, es parte de nuestra vida, es parte transversal de nuestra cotidianeidad, es donde hemos construido relaciones, donde hemos tenido alegría, pena, y se está dañando. Mientras nosotros lamentablemente tenemos un margen de acción muy reducido", sostuvo.

"Una vergüenza. Es una vergüenza, es un bochorno, pero es una vergüenza más, dentro de muchas vergüenzas y muchos bochornos que hemos tenido particularmente este año con la gestión de Santiago Wanderers. O sea, hace un par de semanas también nos parecía vergonzosa la manera en que fue desvinculado Jaime García, los motivos por los cuales fue desvinculado. También nos han parecido bochornosas algunas de las declaraciones del mandatario Reinaldo Sánchez. Bochornoso también me parece que el vicepresidente y segundo accionista (Rafael González) sea candidato a alcalde y no haya sido capaz de renunciar a Santiago Wanderers a pesar de que se ha ausentado de la toma de decisiones de los últimos meses. Hay muchas, muchas vergüenzas y muchos bochornos de lo que está pasando", añadió.

Hablando de las declaraciones de Sánchez, quien señaló que esto se trató de una "encerrona política", Escudero sostuvo: "Muy claramente, la decisión de suspender el partido fue justamente de la Delegación Presidencial, pero fue a propósito de la ausencia de guardias. Y la ausencia de guardias no es responsabilidad de la Delegación Presidencial, no es responsabilidad de la Corporación Santiago Wanderers, es responsabilidad de Santiago Wanderers Sociedad Anónima".

"Por lo tanto, el origen del problema es la propia negligencia de los administradores que están controlados por Reinaldo Sánchez. No es otro el origen. Entonces, pensar que aquí hay un origen político, ¿qué quería? ¿Qué quería Sánchez? ¿Que se jugara un partido sin guardias? Hoy día. Eso es completamente imposible. Es una irresponsabilidad".

"Y respecto a esta corporación del Frente Amplio, la verdad es que quienes han politizado el club no somos precisamente nosotros. En el directorio de la corporación Santiago Wanderers, que está compuesto por siete personas, no hay ningún candidato o candidata a algún cargo popular de elección. En cambio, en el directorio de la Sociedad Anónima, tenemos al vicepresidente y segundo accionista mayoritario (Rafael González) como candidato a alcalde por el Partido Republicano, y tenemos al hijo de Reinaldo Sánchez, Andrés Sánchez, como candidato de la UDI para Consejero Regional de Valparaíso. Entonces, ¿hablemos de politizar al club? Ok, hablemos de politizar al club. ¿Quiénes salen perdiendo? ¿Cuáles son los vínculos?", añadió muy molesta.

La Sociedad Anónima de Santiago Wanderers también tiene una deuda con la corporación

En relación a la deuda con los guardias, la dirigenta sostuvo: "En efecto, la deuda existe. De hecho, Santiago Wanderers Sociedad Anónima lanzó un comunicado reconociendo esa deuda. Es una deuda que se arrastra por seis meses con la empresa de guardia, pero no es la única deuda en relación a los proveedores que intervienen en la realización de un partido. También existe una deuda con la empresa de aseo y también ha existido una deuda con la empresa que provee de vallas papales para delimitar los accesos".}

Sobre la deuda con ellos, sostuvo: "Incluso la corporación Wanderers es uno de los acreedores que tiene la Sociedad Anónima. A nosotros se nos paga por el contrato de concesión del fútbol profesional una cuota de arriendo, una cuota del contrato de concesión, que también estaba impaga, que se regularizó en el mes de agosto, pero ya en septiembre no se ha pagado, entonces estábamos al tanto de que existían estas deudas, pero que se iban abonando o regularizando cada cierto tiempo".

"Con nosotros tenían una deuda de 5 meses impagos del contrato de concesión. En agosto se regularizó, sin embargo ya terminamos septiembre, estamos a 20 de octubre. No se ha pagado septiembre, a la fecha exactamente tampoco se ha pagado octubre. Creemos que se va a seguir acumulando la deuda que ha sido la tónica del último año al menos. El atraso en el pago de la cuota de concesión, que para nosotros es el único ingreso fijo que tiene la corporación Santiago Wanderers", agregó.

Finalmente, expresó que el club está así porque "se administra pésimo, porque no existe gente profesional a cargo de la administración, porque este año probablemente, el primer año de muchísimos, desde que yo tengo memoria al menos con la Sociedad Anónima, ni siquiera fuimos capaces de cerrar un contrato de main sponsor, la camiseta no tiene un main sponsor que es una fuente de ingreso importante".

"Nosotros sabemos que en el fútbol las fuentes de ingresos están más o menos definidas la principal, muy probablemente, o la más estable para nosotros, es los derechos de televisión luego vienen los sponsors y los auspicios, el borderó, la venta de merchandising y la venta de jugadores. Pero si tú, la segunda cuenta de ingresos que tienes no eres capaz de cerrarla, no puedes pretender financiar el año cuando ya encima habías renovado a gran parte del plantel, lo cual no me parece a priori malo pero con condiciones económicas que no estaban garantizadas. Es una irresponsabilidad tras otra", sentenció.