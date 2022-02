¿Amenaza de huelga? Tope de edad en la Segunda División abrió conflicto entre ANFP y Sifup

Un nuevo conflicto entre la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales está tomando forma luego de que se confirmara que el tope de edad para los jugadores que participen en la Segunda División sea de 24 años.

La es bajar un año en relación a la temporada 2021, donde se jugó con futbolistas de hasta 25 años en una medida que dejaría a cerca de 100 jugadores cesantes.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, ha habido acercamientos, aunque sin resultados concretos, por lo que desde la agrupación gremial no descartan un paro de actividades.

"El gran problema es que al Sifup nunca lo consideran al decidir. Desde la Segunda División nos llaman para presionar a la ANFP para que los sumen al consejo de presidentes, donde toman decisiones sin pensar en los jugadores. Por eso debemos reaccionar planteando medidas de fuerza que no son descartables, aunque siempre estamos por el diálogo", explicó al matutino Luis Marín, secretario del Sindicato.

En tanto, el presidente de Deportes Concepción, Víctor Tornería, dice que ellos estaban trabajando en base a lo acordado el año pasado en el consejo de presidentes, que indicaba que en 2021 los equipos serían Sub 25, en esta temporada serían Sub 24 y en 2023, Sub 23.

"Y ahora quedamos como los malos de la película, cuando había una norma establecida. Esto nos perjudica, pues quedamos en el aire y en poco más de un mes debemos iniciar nuestra participación en la Copa Chile. Esto deben definirlo la ANFP, el Sifup y el consejo de presidentes. Y lamentablemente los clubes quedamos en una situación muy compleja. Defendemos el derecho de los futbolistas a jugar, pero también deseamos saber las reglas con tiempo", explicó el dirigente penquista.