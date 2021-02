Clubes de Segunda División amenazaron con no jugar tras ser informados que no habrá ascensos

Clubes de la Segunda División del fútbol chileno amenazaron con no jugar durante la próxima temporada, luego de ser informados por parte de la ANFP que no habrá ascensos directos a la Primera B.

La propuesta de la ANFP se conoció este miércoles en la tercera categoría del balompié nacional, reglamento que será votado este jueves, y que contempla solo un duelo de promoción entre el campeón de Segunda y el último de la Primera B, como única opción de subir.

El descontento de 11 clubes de esta división se conoció a través de un comunicado en el que expresaron: "No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes, por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División Profesional informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera División B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso".

Además, añadió que "un torneo con condiciones distintas, que es el caso de la propuesta realizada por la ANFP, obligaría a los clubes integrantes de la Segunda División Profesional a requerir el pronunciamiento de los tribunales y organismos deportivos o de justicia que correspondan y solicitar que se remedie el acto contrario a los principios de toda competencia deportiva".

Junto con esto, señaló que "las condiciones deportivas que se nos imponen son muy distintas a las del resto de los torneos profesionales de fútbol, como lo son el límite de cuatro contrataciones de jugadores que sobrepasen los 25 años de edad y el tener solo un cupo de extranjero, sin contar el importante aporte económico de televisación (que no tienen en Segunda), como si lo tienen el resto de los clubes de fútbol".

Este comunicado fue firmado por los clubes Independiente de Cauquenes, Deportes Vallenar, AC Colina, Deportes Limache, San Antonio Unido, Rodelindo Román, Deportes Recoleta, Iberia de Los Angeles, Club Fernández Vial, General Velásquez y Colchagua, que esperan que la ANFP revierta la decisión de dejarlos sin ascensos directos.