Clubes de Segunda División dieron ultimátum a la ANFP y amenazan con ir a la justicia

Por medio de una carta le dieron como plazo el 17 de febrero, pues no están las condiciones para iniciar el torneo.

Los clubes de Segunda División entregaron una carta a la ANFP en la que aseguran no tener las condiciones para inciar el torneo, ante ello, dieron como última fecha el 17 de febrero para recibir una respuesta favorable, en caso contrario irán a la justicia ordinaria.

Los apremios económicos que atraviesan estos equipos los llevaron a escribir una carta que firmaron 11 clubes, restándose Deportes Concepción.

"Nuestra aspiración es tener un trato equitativo en relación a los recursos económicos y una institucionalidad reconocida que nos permita autodeterminar nuestro destino, en un marco de acción previamente establecido por el ente rector", apunta la misiva.

Ante esto, apuntan que "la dilatación de resultados es un riesgo que no estamos dispuestos a correr. Nuestra necesidad es inmediata, de lo contrario dar inicio a nuestra competencia no es factible, pues no existen las condiciones para una operación sana y eficiente".

En el conunicado apunta que "nos mostramos dispuestos a integrar una mesa de negociación para establecer la entrega sistemática de recuersos que tenga como punto de partida los 10 millones de pesos como aporte basal mensual por club para la temporada 2020, y que progresivamente se vaya reajustando para llegar a la proporcionalidad deseada en el mediano y largo plazo".

"No tener contestación con fecha limite 17 de febrero del presente año, significará que los clubes conjuntamente iniciaremos acciones legales en tribunales especiales en la búsqueda de condiciones más justas y equitativas para poder competir", cierra la carta.