Diputada Santibáñez: Eliminar el ascenso directo en Segunda División es un atentado a la justicia deportiva

La diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara, cuestionó la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP de entregar solo un medio cupo de ascenso a la Segunda División y aseguró que es un "atentado a la justicia deportiva".

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, Santibáñez señaló que "la decisión de la ANFP de eliminar el ascenso directo y otorgar medio cupo a los equipos de Segunda División es un atentado contra la justicia deportiva, porque las condiciones de los clubes no son las mismas en ninguna arista con comparación con los clubes de Primera División o Primera B".

"No tienen las mismas planillas de jugadores, ni las mismas capacitaciones futbolísticas, ni la edad de los jugadores, ni los jugadores extranjeros, es decir, son condiciones muy desiguales, y con esta decisión, la ANFP está demostrando no tener un real interés de fomentar la competitividad en el fútbol nacional, permitiendo que los clubes más pequeños no puedan ascender", añadió

Por su parte, el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, habló sobre las propuestas que les realizó el ente rector del fútbol chileno.

"Las propuestas fueron algo que ya conocíamos y consistían en medio cupo de ascenso y medio cupo de descenso, situación que nosotros rechazamos de plano. Después se nos planteó dos medios cupos y una especie de liguilla con los últimos de la Primera B, lo que también rechazamos, y la tercera es que no hayan medios cupos", esta última situación rechazada por el Consejo de Presidentes, pese a la "buena disposición" de la ANFP.

"Tenemos un sinnúmero de acciones que tienen que ver con esfuerzos del Sifup, al que agradecemos, y también de tomar acciones judiciales. Se puede recurrir al tribunal de libre competencia y así paralizar el inicio del Campeonato por la vía judicial", cerró.

Los clubes de la Segunda División expresó públicamente su decisión de no jugar el Campeonato 2021, se la ANFP persiste en privarlos de tener un ascenso directo.