El "Vidal peruano" aseguró que estuvo cerca de fichar en Rodelindo Román

El futbolista Royer Vásquez, conocido popularmente como el "Vidal peruano" por algunas características físicas similares al chileno Arturo Vidal, aseguró que conoció por videollamada al jugador de Flamengo e incluso que estuvo cerca de fichar en Rodelindo Román.

"Me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles", declaró en una entrevista con El Popular.

El "Vidal peruano" contó que el apodo le trajo cosas negativas: Algunos en la calle me insultan #CooperativaContigo https://t.co/x6H2DYwxKW pic.twitter.com/np1kSjXCVI — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 5, 2021

Vásquez, a quien comenzaron a llamar con ese apodo en el 2013, cuando jugaba en Unión Comercio, recordó también que conversó con el ex Inter de Milán "gracias a un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó acerca de mí y me hizo algunas bromas".

Además, dijo que hubo unos hinchas chilenos que le pidieron autógrafos cuando militaba en Credicoop de Arequipa: "No creo que sea para tanto. Pero también este look me trajo algunos problemas (...) algunas personas en Puno tomaron a mal mi look y me insultaron. Y es que por esa parte del país no ven bien a los chilenos por la rivalidad histórica".