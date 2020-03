"Estamos cesantes": Plantel de General Velásquez no fue inscrito en la ANFP antes de la paralización

La escuadra de San Vicente de Tagua Tagua y el resto de la Segunda División no pudieron debutar.

Una compleja situación viven los jugadores del club General Velásquez, ya que no alcanzaron a ser inscritos ante la ANFP antes de la paralización del fútbol por el coronavirus, por lo que no recibirán salarios mientras se mantenga detenida la acción.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, el capitán del equipo Juan Pablo Carrasco señaló que "nos mandaron para la casa sin sueldo, sólo cobrando los días trabajados y nada más. Quedamos prácticamente cesantes, sin nada, lo único que nos dicen es que el contrato se reactivará cuando volvamos a entrenar, así que no tenemos nada, el contrato no llegó a la ANFP".

Además, el presidente de la institución, Carlos Cornejo, dijo que "no alcanzamos a registrar los contratos en la ANFP, por lo cual no tenemos entre comillas ninguna obligación de contrato de trabajo con los jugadores, lo que afortunadamente fue así, con esto de la paralización del fútbol, porque los recursos vienen fundamentalmente del público y los auspiciadores, ya que la ANFP no nos da ningún solo peso".

El Campeonato de Segunda División, donde participa el equipo de San Vicente de Tagua Tagua, aún no comienza, ya que tenía pactado su arranque para el fin de semana recién pasado, sin una claridad de fecha para su inicio.