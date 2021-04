Jaime Valdés fue presentado en San Antonio Unido: Es una división de mucho sacrificio

El volante Jaime Valdés fue presentado este martes como flamante refuerzo de San Antonio Unido, club al que llega por dos temporadas, y aseguró que tiene la intención de luchar por el ascenso a Primera B en una división que es "muy sacrificada".

"Ojalá que podamos convertir hartas veces... he estado siguiendo la categoría y es una categoría difícil, de mucho sacrificio, pero vengo mentalizado para ser un aporte al equipo", sostuvo el ex Colo Colo.

"Estoy contento por llegar a un acuerdo con la dirigencia, no fue tan difícil. La idea siempre fue venir, tenía otras posibilidades y lamentablemente no pude llegar a acuerdo, no se pudo avanzar con la institución que yo quería, pero bueno, la propuesta de San Antonio me viene muy bien, porque tengo una amistad cercana con el presidente -Guillermo Lee- y con Esteban -Paredes, propietario del club-. Quería seguir jugando y creo que es un bonito desafío venir a jugar a San Antonio", agregó.

"Sé que es un bonito proyecto y espero estar a la altura. Mi meta es llegar a entrenar lo antes posible para conocerlos, aportar experiencia y hacer un equipo fuerte para tener más posibilidades de pelear por el ascenso", completó Valdés.

Por su parte Guillermo Lee, presidente de la institución, destacó que es importante "tener a un jugador de la categoría de Jaime. Nos hace pensar en nuestro objetivo principal, que es subir con San Antonio. Pasamos momentos difíciles el año, pero le pedimos a la gente que nos tuviera fe".