La difícil realidad de la Segunda División: Volante de Linares ahora trabaja como temporero

Los problemas económicos de la Segunda División se han intensificado con la llegada del coronavirus y tres clubes en particular, Deportes Linares, Vallenar y General Velázquez, los que no pagan sueldos desde marzo, razón por la que sus jugadores se han visto obligados a buscar otras alternativas.

Este es el caso del volante de Linares Luis Oyarzo. "Se me ha hecho difícil el tema del arriendo y otros gastos, pero los arrendatarios me bajaron un poco el precio, así que eso me ha salvado harto", indicó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"No sé si es la palabra correcta, pero fue todo muy "penca". El año pasado el el gerente (Gabriel Artigues) nos decía que no iba a dejar botado a ningún jugador, pero lo primero que hizo fue dejar tirado al equipo completo, con deudas y sin ayuda de nadie. Nos dejó botados. Nos dijo que no sabía cuando iba a volver el fútbol, así que no sé cuando les voy a pagar o si lo voy a hacer", relató el futbolista.

Así fue que Oyarzo debió comenzar a trabajar como temporero para poder subsistir. "Le pregunté a Gabriel que pasaría con los que arrendábamos y me dijo que no sabía. Me ofrecieron un trabajo y lo acepté", cerró.

Por otro lado, Sebastián Contreras arquero de Deporte Concepción vive la otra cara de la moneada aunque pidió que la ANFP entregue respuestas para mejorar la realidad de la olvidada Segunda División.

"El club se ha portado súper bien. Han respondido a la necesidades que tiene cada jugador, así que por ese lado ha estado muy bien el clu. Sabiendo la situación económica compleja que tenemos, estamos esperando como jugadores y clubes una respuesta desde la ANFP para que nos puedan dar apooyo como profesionales", deslizó.

"Hay clubes que han dejado de pagar y compañeros de división que no están recibiendo nada. Ojalá sus clubes se hagan cargo o den la cara para llegar a un buen acuerdo con sus jugadores", complementó.