La Liga 2D: el streaming que revoluciona el fútbol chileno

La temporada 2024 del fútbol chileno inició de manera muy distinta a los años anteriores. A la oferta televisiva de TNT Sports, de Primera y Primera B, se le suma un nuevo actor: La Liga 2D.

La Segunda División comenzó con un concepto nuevo, gracias a dos 'emprendedores' (como ellos mismos se definen) que revolucionaron el fútbol chileno, a través del streaming que ofrecen para los eventos deportivos semanales de la competición.

Sobre esta innovación de contenido deportivo chileno, el periodista y showrunner Pablo 'Pablete' Alvarado dijo que "estamos súper contentos con el fenómeno, ha sido una apuesta súper, súper grande por parte nuestra. Es relevante dejar en claro que detrás de esto no hay una mega empresa, no hay empresarios. Acá hay un ejercicio de emprendimiento de dos profesionales audiovisuales, que son Roberto Cisternas, ex TNT Sports y exdirector de programación de TVN, y yo. Con Roberto nos conocimos en TVN y nos reencontramos en este proyecto".

Bajo la misma línea, 'Pablete' añadió que "Soy creador de contenido y me contactaron desde la Segunda División, cuando vieron esta opción de levantar un proyecto que les permitiera darle visibilidad, conseguir algún tipo de televisación, sponsor, porque, como todo el mundo sabe, la Segunda División no estaba siendo mostrada en ningún canal de televisión".

- ¿Cómo fue el estreno de este grupo de emprendedores?

- Nos juntamos con una comisión de la Segunda División en noviembre del año pasado y empezamos a trabajar el proyecto, que lo terminamos firmando el 5 de marzo, cuando ya había empezado el campeonato. Por lo tanto, no nos hemos podido bajar de la moto, nos subimos con la moto andando. Y todo esto lo pudimos hacer también porque tenemos dos partners tecnológicos muy potentes, que uno es MediaStream, que es una empresa de streaming global, pero que nació en Chile. Transmite el fútbol con sus plataformas en Colombia, en radios y canales de televisión. Y, por otro lado, la gente de Vívaro Video, había trabajado con Roberto (Cisternas) y por suerte teníamos estos partners que nos ayudaron a partir con un nivel de urgencia muy grande. O sea, imagínate que firmamos el contrato el 5 y el 7 de marzo ya estábamos transmitiendo partidos. De hecho, transmitimos tres partidos ese sábado, de forna simultánea.

- ¿Se pueden transmitir todos los partidos en la plataforma?

- Hoy mismo, con la realidad de transmitirlo a través de la plataforma, no se pueden transmitir todos los partidos a la vez, por un tema tecnológico y, por otro lado, por un tema que no queremos canibalizar la visualización de los partidos. Entonces, la cantidad de gente que trabaja es muchas, para siete para siete partidos por fin de semana. Prontamente se va a transformar en OTT, la van a poder descargar de los Store, de Apple y de Google, y en futuro revisaremos la transmision completa de las jornadas de Segunda División.

NO DIGA GOL, DIGA GOLAZO 🤩@fernandezvial anota el 3-0 del encuentro 🆚 @cdtrasandino tras un golazo convertido por Patricio Jerez al minuto 62’ del segundo tiempo 🔥⚽️



Mira el encuentro en https://t.co/GqOSuE6xao 😎 pic.twitter.com/Cq51REDyyI — La Liga 2D (@laliga2d) March 28, 2024

El experimentado equipo de La Liga 2D

Para poder ofrecer un producto de calidad, el equipo de La Liga 2D ha buscado tener un equipo de profesionales de alto nivel.

Pablo Alvarado señaló que "estamos haciendo todo un trabajo con el elenco, que es un elenco súper top. Tenemos la suerte de poder trabajar con el Trovador del Gol y Tito Garrido, que son de la competencia, con Cristian Arcos, con Danilo Díaz, Gonzalo Jara quien también aceptó nuestra invitación, Manolo Fernández, Rodrigo Herrera, Raúl Meléndez, Mauricio Triviño, Nicolás Olea, Mauro Pozo y otros más".

Parte de este "súper elenco" es Rodrigo Herrera periodista deportivo con larga experiencia en medios de comunicación y plataformas digitales, y conversó con Al Aire Libre sobre este proyecto.

"Ha sido más que un descubrimiento, una alegría estar trabajando aquí. No sólo hay calidad, en términos de la infraestructura con la que se cuenta, muy superior a lo que la gente común piensa, sino que también hay muchos estadios que no tienen nada que envidiarle a los de la B, o son mejores incluso que algunos de la B, o que incluso algunos de Primera División. Y por lo demás hay equipos que tienen un arraigo muy profundo", selaño Herrera.

"Había una demanda para que esta liga se profesionalizara en cuanto a la transmisión televisiva y ha sido muy bien acogida por parte de la gente que es hincha de esos equipos. Aparte con la calidad de la gente que está trabajando tanto en el área técnica como también en los relatos y comentarios, le da un carácter de relevancia que es lo que merece esta división. Es todavía un germen que está recién mostrando sus brotes verdes, pero que prontamente yo creo que va a ser un éxito aún mayor", agregó el rostro de CNN Deportes.

Clásico penquista por La Liga 2D

El próximo 14 de abril la Segunda División tendrá el clásico penquista entre Deportes Concepción y Fernández Vial. El Director Audiovisual y cofounder de la Liga 2D, Roberto Cisternas abordó la arista técnica para este trascendental match.

"Vamos a transmitir este partido como lo que es: Clase A. Tendrá alrededor de 10 cámaras, dron, cámara slow-motion; una previa más larga que durará una hora y media, con los relatores y comentaristas desde el estadio como lo hemos venido haciendo hasta ahora. De hecho, todavía no cerramos todos los nombres que estarán presentes, ya que ahí tenemos alguna sorpresa, será producción inédita para la categoría, para el clásico y en general para toda la temporada", expresó.