Milad desmintió que el devenir de la Segunda División esté "en tabla" para el próximo consejo

En la antesala de la reunión del Consejo de Presidentes que se realizará este viernes en la ANFP, el presidente, Pablo Milad, aclaró los rumores que hablan sobre una eventual intención de trasladar la organización de la Segunda División (tercera categoría del fútbol chileno) a la Asociación Nacional de Futbol Amateur (ANFA).

Cuando se le consultó al directivo, fue enfático en afirmar que: "No hay ningún tema relacionado con la Segunda División profesional, no sé de dónde sacaron esa noticia. Nosotros tuvimos reuniones, pero no hay una propuesta definitiva. Esa información que sacaron son reuniones de planificación, pero nada concreto".

"Siempre se habla eso en los consejos, pero aún no se toma una resolución. Esto es un proceso administrativo y legislativo, no es una decisión de un día para otro y tampoco está planteado el tema. Es una información distorsionada, que no es fidedigna", complementó, apuntando a informaciones surgidas en algunos medios.

Finalmente, Milad aclaró que el objetivo es mejorar el torneo de bronce, diciendo que: "Hubo conversaciones con gente de la Segunda División profesional, el Sifup y la Federación viendo alternativas para ayudar a la categoría, no sacarla de la ANFP, sino modificar los estatutos dentro del Consejo. No está ni en tablas y no se mencionará en la reunión de mañana (viernes)".