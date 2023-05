Paulo Garcés sufrió doble fractura: Dentro de todo estoy bien

El portero de Deportes Valdivia Paulo Garcés sufrió una terrible lesión en el duelo del pasado viernes contra Rengo (2-3) por la Segunda División del fútbol chileno.

El parralino lamentó una fractura de radio y ulnar de su brazo derecho, por lo que debió ser internado de inmediato.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Garcés expresó: "Dentro de todo se puede decir que estoy bien. Me operaron anoche, estoy en la Clínica Alemana de Valdivia. Me darán de alta hoy".

El exColoColo, Universidad de Chile y Universidad Católica, de 38 años, estará varios meses fuera de las canchas, aunque no se ha determinado el tiempo.